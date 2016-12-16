Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Kadıköy Mahallesi 19'uncu Sokak'taki iki katlı bir binanın çatısından inmeye çalışan kedinin, bacağını pencerenin demir korkuluklarına sıkıştı. Baş aşağı askıda kaldığı korkuluktan kurtulmayı başaramayan kediyi farkeden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği AKS ekibi, demir makasıyla demir korkuluğu keserek, hayvanı kurtardı. Korkuluğa sıkışan bacağı kırıldığı öğrenilen yaralı kedi, Edremit Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim edilerek tedavi altına alındı.