Gaziantep’te Kent Konseyi Gençlik merkezi tarafından tramvaylarda bulunan ve tutacak olarak da bilinen askılara, sosyal mesajların verildiği özlü sözler yazıldı. Dünya liderlerinden İslam alimlerine kadar bir çok zatın söylediği ünlü sözlerin yazdığı mesajlar ilk önce şaşırtırken, insanların kısa mesafeli seyahatlerinde düşünmelerini de sağlıyor.

Proje ile kitap okumayı özendirmek istediklerini belirten Gaziantep Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ercan Oğuz, “Gaziantep Kent Konseyi gençlik meclisi olarak, tramvay tutamaçlarımızı daha anlamlı hale getirdik. Bizim ileri gelen zatlarımızdan Mevlana, Tebrizi’nin yanı sıra dünya liderlerinin sözleri var. Türkiye’de kitap okuma oranı maalesef çok az. Bu çalışmayla kitap okumayı özendirip, okuma oranını biraz daha arttırmayı hedefledik. Burada sosyal mesaj veren ifadeler de yer alıyor. Mesela, 'Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz’ gibi ifadeler var. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve gençleri olarak, devletimize sahip çıkıp, bir, iri, diri olup, bu ülkenin bölünemeyeceğini, bu ülkenin ilelebet, güçlü bir şekilde devam etmek istedik” dedi.

Olumlu tepki alıyor

Yazılı mesajların yer aldığı tutamaçların olumlu tepki gördüğünü belirten Oğuz, “Bu tramvay askılıklarına tepkiler çok olumlu. İnsanların bu sözleri okurken, düşündürdüğümüzü, kendilerini daha iyi ifade ettiklerini, kitap okumasalar da bu ifadelerle kendilerine daha iyi ders çıkardıklarını söylüyorlar” diye konuştu. Tramvaya binen vatandaşlar da tutacaklarla verilen mesajların çok anlamlı olduğunu belirtti.

Öte yandan henüz 2 tramvayda bulunan mesajların tepkilere göre tüm tramvaylarda yaygınlaştırılabileceği de kaydedildi.

Serhat Demir

GAZİANTEP