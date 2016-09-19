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Aşkına karşılık bulamayınca çamaşır suyu içti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde sevdiği kız tarafından reddedilen genç, çamaşır suyu içerek intihara kalkıştı.

Aşkına karşılık bulamayınca çamaşır suyu içti

19 Eylül 2016 09:14

Olay, Nazilli’ye bağlı Arslanlı Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Halit A., sevdiği kız tarafından reddedildi. Aşkına karşılık bulamayan genç, marketten aldığı 2 litrelik çamaşır suyuyla dere kıyısına gitti. Burada bir yerel gazete muhabiri ile telefonda görüşen Halit A., intihar etmek istediğini ve bir not bırakmak istediğini söyledi. Gazetecinin ikna girişimlerine rağmen çamaşır suyunu içen Halit A., bir süre yürüdüğü dere kenarında fenalaşarak yere yığıldı. Telefonla aradığı gazete muhabiri Mehmet Ali Cintosun, durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ambulans, kaldırımda ağzı köpüren ve içtiği çamaşır suyundan zehirlenen Halit A.’yı Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan gencin erken müdahale sayesinde ölüm tehlikesini atlattığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, “Bundan sonraki hayatında daha mutlu olursun, beni beğenmedin. Ben herkes için iyi şeyler yaptım. Beceremedim. Onu çok seviyorum” yazılı bir not bulundu.


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