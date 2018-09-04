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Aşkları engel tanımadı!!

Kayseri'de, sosyal medyada bir paylaşımın altına yaptıkları yorumla tanışan engelli Sultan Kaan ve Kadir Atuk dünyaevine girdi. İlk dansını tekerlekli sandalye üzerinde yapan Sultan Kaan, duygusal anlar yaşadı.

Aşkları engel tanımadı!!

04 Eylül 2018 22:35

Kayseri'de 1 yaşında geçirdiği çocuk felci sonucu engelli olan 37 yaşındaki Sultan Kaan, sosyal medyada bir paylaşımın altına yorum yaptı. Yorumu beğenen Ordulu Kadir Atuk, sosyal medyada Sultan Kaan'a arkadaşlık istediği gönderdi. Sosyal medyadaki arkadaşlıkları kısa süre içerisinde aşka dönüşen çift, bugün düzenlenen düğün ile dünyaevine girdi. Çocukken bir akrabasının kucağından düştükten sonra kısmi felç geçiren damat Kadir Atuk ile gelin Sultan Kaan, davetlilerin arasında düğün salonuna girdi. Burada tekerlekli sandalyesinin üzerinde ilk dansını yapan Sultan Kaan, duygusal anlar yaşadı. Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın kıydığı nikahta heyecanlanan çift, bir ömür boyu mutluluğa 'Evet' dedi. Başkan Büyükkılıç da, aile cüzdanını gelin Sultan Kaan'a verdi ve mutluluklar diledi.
Tanışma hikayelerini anlatan Sultan Kaan, "Yıllardır kurduğum hayal gerçekleşiyor. Bir ömür boyu mutlu ve mesut olmayı temenni ediyorum. Tel dileğim bu. Çok mutluyum, aşk engel tanımaz. Eşimle sosyal medya üzerinden tanıştık. Bir paylaşımın altına 'Amin' diye yorum yazmıştım, eşimde onu beğenmiş. Sonra konuştuk ve bu ana kadar geldik" dedi.
Damat Kadir Atuk da, "Çok mutluyuz. Eşim beni biraz uğraştırdı ama pes etmedim. Onu çok seviyorum. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Ali Göç
 

 

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