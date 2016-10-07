Dün akşam ekrana gelen Asla Vazgeçmem dizisi final bölümüyle ekranlara veda etti. Son bölümde tüm güçlüklere birlikte göğüs geren Yiğit ve Nur evlendi.

Asla Vazgeçmem’de başrolleri, Tolgahan Sayışman (Yiğit) ve Amine Gülşe (Nur) paylaşıyor. dizinin zengin oyuncu kadrosunda; Şafak Pekdemir (İclal), Taner Rumeli (Fatih), Ayşegül Günay (Aytül), Tugay Mercan (Cahit), Yonca Cevher (Nazan), Tuğçe Kumral (Elmas), Ümit Yesin (Tayyar), Gözde Mutluer (Yağmur) , Yağızkan dikmen (Emin), Ege Kökenli (Yaren) Poyraz Bayramoğlu (Mert), Hakan Dinçkol (Fırat) ve Ferda İşil (Dudu ) rol alıyor.