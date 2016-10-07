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Asla Vazgeçmem 59. bölüm ile final yaptı!

Asla Vazgeçmem dizisi 59. bölümü ile ekranlara veda etti.

Asla Vazgeçmem 59. bölüm ile final yaptı!

07 Ekim 2016 23:06

 Dün akşam ekrana gelen Asla Vazgeçmem dizisi final bölümüyle ekranlara veda etti. Son bölümde tüm güçlüklere birlikte göğüs geren Yiğit ve Nur evlendi.

Asla Vazgeçmem’de başrolleri, Tolgahan Sayışman (Yiğit) ve Amine Gülşe (Nur) paylaşıyor. dizinin zengin oyuncu kadrosunda; Şafak Pekdemir (İclal), Taner Rumeli (Fatih), Ayşegül Günay (Aytül), Tugay Mercan (Cahit), Yonca Cevher (Nazan), Tuğçe Kumral (Elmas), Ümit Yesin (Tayyar), Gözde Mutluer (Yağmur) , Yağızkan dikmen (Emin), Ege Kökenli (Yaren) Poyraz Bayramoğlu (Mert), Hakan Dinçkol (Fırat) ve Ferda İşil (Dudu ) rol alıyor.

Etiketler: asla vazgeçmem


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