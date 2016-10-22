ABD’nin DNS sunucularını hedef alan Aslan Neferler Tim, New York Eyalet Bankası’nın resmi internet sitesini de hedef aldı. DNS sunucularının hedef alınmasıyla birlikte New York Eyalet Bankası’nın www.mynycb.com adlı resmi internet sitesi çökertildi. ATM’lerin de etkilendiği saldırı ABD saatiyle 07.00 sıralarında yapıldı. Aslan Neferler Tim internet sitesinin çökertildiğine dair görseli de paylaşarak saldırıların artarak devam edeceğini ve bu saldırıdan dolayı ABD’deki birçok internet sitesinin de etkilendiğini belirtti.

Emrah Kızıl

