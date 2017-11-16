Aslan Palabıyık’la 14. maçında

Galatasaray, Süper Lig’in 12. haftasında cumartesi günü saat 19.30’da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Medipol Başakşehir ile mücadele edecek. Zirveyi yakından ilgilendiren bu müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.

ALİ PALABIYIK İLE 14. MAÇ

Ali Palabıyık, sarı-kırmızılıların bugüne kadar 13 karşılaşmasında görev aldı. Galatasaray, geride kalan maçların 7’sinde sahadan galip ayrılırken, 3 kez mağlup oldu. 3 müsabakada ise rakipleriyle yenişemedi. Palabıyık, Galatasaray’ın son olarak 25 Ağustos 2017’de Türk Telekom Stadyumu’nda oynadığı Demir Grup Sivasspor mücadelesinde düdük çaldı. Bu karşılaşmadan sarı-kırmızılılar, 3-0 galip ayrılmıştı.

Oğuzhan Ort