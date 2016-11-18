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Aslan Takımyıldızı meteor olup yağdı!

33 yılda bir gözlemlenen Leonid Meteor Yağmuru, bu yıl 17 Kasım gecesi gerçekleşti. Aslan Takımyıldızı’ndan geliyormuş gibi görünen göktaşı yağmuru, gökbilimcilere eşsiz bir görsel şölen yaşattı.

Aslan Takımyıldızı meteor olup yağdı!

18 Kasım 2016 15:31

17 Kasım gecesi gökbilimleriyle ilgilenenler eşsiz bir gök olayını izledi. Temple-Tuttle kuyrukluyıldızının döküntülerinden Dünya’ya düşen göktaşlarının sebep olduğu meteor yağmuru, Aslan (Leo) Takımyıldızı’ndan geliyor gibi göründüğü için “Leonid Meteor Yağmuru” olarak adlandırılıyor.

SAATTE 15-20 METEOR GEÇTİ

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, “Leonid Meteor Yağmuru, her 33 yılda bir gözlemlenebilen bir gök olayı. Bu nedenle gök bilimcilerin oldukça önemsediği bir olay. 17 Kasım gecesi, açık havada ve ışık kirliliğinin olmadığı bir yerde rahatlıkla gözlemlenen olay sırasında saatte 15-20 kadar göktaşı çıplak gözle izlenebildi. Bir sonraki Leonid Meteor Yağmuru da 2033 yılında olacağı öngörülüyor. Hatta o zaman olacak olanın çok daha görkemli olacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.
 

Etiketler: Aslan Takımyıldızı, gök bilimleri, göktaşı, İstanbul Aydın Üniversitesi, Leonid Meteor Yağmuru, meteor yağmuru


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