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Aslan, TOFAŞ’ı kolay avladı

Galatasaray Odeabank, evinde ağırladığı TOFAŞ’ı 82-73 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligdeki 11. galibiyetini elde etti.

Aslan, TOFAŞı kolay avladı

06 Şubat 2017 21:51

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Galatasaray Odeabank, evinde ağırladığı TOFAŞ’ı 82-73 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligdeki 11. galibiyetini elde etti.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Mehmet Serdar Ünal xx, Halit Can Cihan xx

Galatasaray Odeabank: Micov xxx 13, Fitipaldo xx 2, Tyus xx 8, Can x, Schilb xxx 14, Ege x, Pleiss xxx 14, Daye xxx 13, Sinan xxx 15, Göksenin xx 3

Başantrenör: Ergin Ataman

TOFAŞ: Berkan xx, Barış xx 6, Yiğit xx 7, Crocker xxx 16, Mejia xx 2, Kaya xxx 20, Caner xx 1, Kadir xx, Micic xxx 17, Copeland xx 4, Muhsin x

Başantrenör: Orhun Ene

1. Periyot: 24 - 20 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 43 - 29 (Galatasraay Odeabank lehine)

3. Periyot: 68 - 47 (Galatasaray Odeabank lehine)

Uygar Aydın 

Etiketler: galatasaray, Galatasaray Odeabank, Tofaş


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