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Aslanapa'da 40 yıllık ahşap değirmen

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde ahşap değirmen 40 yıldır hizmet veriyor.

Aslanapada 40 yıllık ahşap değirmen

22 Temmuz 2017 11:41

Aslanapa ilçesinde 40 yıldır değirmencilik yapan 70 yaşındaki Mehmet Gencel, artık un yapmıyorum ama bölgedeki hayvan sahiplerinin yem ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya devam ediyorum diye konuştu.

Gencel, ''Değirmencilik bende bir tutkudur. Ömrüm bu işle geçti. İlk zamanlarda köylerden at ile, hatta kağnı ile buğday, arpa getiriler, bizde arpa unu,buğday unu yapardık. Hasat zamanı 4 hatta 5 gün sıra bekleyen köylülerimiz olurdu. Bu bekleyişte doyumsuz sohbetler olurdu. Şimdi teknoloji var artık. Ondanda öte, buğdayı verip hemen un alabiliyorsun artık. Zamanla un yapımını bırakıp köylülerimizin ve Aslanapa halkımızın getirdiği hububatı değirmende hayvan yemi yapıyorum. Az çok demeden çalışmaya devam ediyorum.Bu meslek sayesinde 3 evladımı büyüttüm, yuvalarını kurdum. Çok şükür emekli oldum. Ama ne makinalarımdan ne de değirmenimden uzak duramadım. Hala çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim. Bu yılda hayvan yemi yapmaya devam ediyorum'' ifadelerini kullandı. 

Yunus Daşdemir


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