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Aslı Baş davasında yalancı tanık iddiası

2010 yılında, Bodrum’da iş adamı Ahmet Bayer’in villasında ölen eski mankenler kraliçesi Aslı Baş’ın ölümüyle ilgili Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşma yine ertelendi. Duruşmada yalan ifade verdikleri ileri sürülen 2 tanığın tekrar dinlenmesi istendi.

Aslı Baş davasında yalancı tanık iddiası

20 Eylül 2016 17:12

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan iş adamı Ahmet Bayer ile oğulları Volkan ve Hakan Bayer, Aslı Baş’ın babası Mehmet Yavuz Baş ve avukatlar katıldı.

Ölen mankenler kraliçesi Aslı Baş’ın ailesinin avukatı Fahri Safa Küpçü, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, dava sürecinde tanık olarak dinlenen ve dosyaya giren iki kişinin bulunduğunu belirtti. Küpçü, “Bunların tanıklıklarının şüpheli olduğu ve bu sebeple ve kendileri ile ilgili yalan tanıklıktan davaya dahil edilmeleri gerektiğini söylüyorduk. İlk etapta bu talebimiz reddedilmişti. Bu iki kişi ile ilgili Bodrum’da bir soruşturma başlatılmıştı. Yalancı tanıklık dolayısı ile dava açıldı. Yeterli şüphe var ki dava açıldı. O dava Yargıtay kararı doğrultusunda bu dosya ile birleştirildi. Tanıklar Beyhan ve Melis Strassner, yurt dışında yaşıyor. Bunların da kesin ifadelerinin alınması gerekiyor. Bizim de avukat olarak onlara soru sorma hakkımız var artık. Birtakım gerçekleri çarpıtmış olabilirler. Bundan sonra tekrar duruşma kaldığı yerden devam edecek” dedi.

Ölen manken Aslı Baş’ın babası Mehmet Yavuz Baş ise 6 yıldır mücadele verdiklerini belirtirken, “Bodrum jandarma komutanın 4 yıl boyunca tapeleri ve delilleri sakladı. Müşavir katillere sahip çıkıyor. Bir müsteşar Savcıya ‘namussuz’ diyor. Biz burada 6 sene bu mağduriyeti yaşıyoruz. İhsan Kalkavan’ın olayda konuşmaları tapelerde mevcut. Bu tapelerin içeriği bunların ne şekilde konuştuğu belli. Orada adı geçen imam veya hoca Zeki isimli kişinin ‘güvenilir hakim ve avukat bulun hakimler ile diyaloğa girsin’ diye tapelerde var” dedi.

Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yapan ve tutuksuz yargılanan iş adamı Ahmet Bayer ise adaletin tecelli edeceğine inandıklarını belirterek, “Yargılama devam ediyor. Bu konuda bütün deliller toplandı. Adli Tıp genel kurulunda da rapor geldi. Aslı Baş’ın öldürülmüş olması ile ilgili tek bir delil yok. İntihar etmiş olabileceği ile ilgili Adli Tıp’tan bir sürü deliler var. Takdir mahkemenindir” şeklinde konuştu.

Bayer, yalancı şahitlik yaptıkları ileri sürülen iki kişi ile ilgili olarak da şunları kaydetti:

“Dosya buraya gönderilmiş. Bu da enteresan. Çünkü daha önce de görgü tanıklarından birisi ile ilgili yalan beyandan dava açılmıştı. Bu davada kendisi beraat etti. Yargıtay bu kararı ana mahkeme bitmeden veremez. Ana mahkemeyi beklemeniz lazım”


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