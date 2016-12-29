İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay ile tutuksuz sanıklardan Eren Keskin katıldı.

Kimlik tespitinin ardından sanıklar savunmalarını yaptı. Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar tahliyelerine karar verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ile Bilir Kaya'nın ifadesinin alınmış olması ve suç vasfının değişme ihtimali nedeniyle tahliyelerine karar verdi.

Tahliyelerine karar verilen isimler hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme, tutuklu sanıklardan İnan Kızılkaya'nın ise tahliye talebini reddederek duruşmayı erteledi.

Ufuk Kıvık