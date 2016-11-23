Hakimlik kararı ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu üyesi Aslı Erdoğan ve dil bilimci Ayşe Necmiye Alpay’ın da arasında bulunduğu 9 kişi hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, tensip kararıyla birlikte tutuklu iki sanığın “Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak” suçundan tahliyelerine, “Silahlı örgüte üye olmak” suçundan ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme ilk duruşmanın 29 Aralık 2016 tarihinde görülmesine karar verdi. Soruşturma kapsamında Aslı Erdoğan 19 Ağustos 2016, Necmiye Alpay ise 31 Ağustos 2016 tarihinde tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Erdoğan ve Alpay’ın da arasında bulunduğu 9 kişinin, “Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “Silahlı örgüte üye olmak”, “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 6,5 yıldan 17,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından hazırlanan iddianamede, Aslı Erdoğan’ın hikayeci roman anlayışı içerisinde Özgür Gündem gazetesinde köşe yazılarını kaleme aldığı, terör örgütü mensubunu sivil vatandaş olarak gösterdiği iddia edilmişti.

İddianamede Aslı Erdoğan’ın terör örgütü PKK’ya yönelik güvenlik güçlerince yürütülen operasyonları eleştirdiği, güvenlik güçlerinin sivil halkı katlettiği algısını okuyucuya aktardığı ve terör örgütünün sözcüsü olan gazetede bilerek Yayın Danışma Kurulu Üyesi olarak yer almasının PKK/KCK terör örgütünün nihai amacını desteklediği, örgüt adına hareket ettiğinin kanıtı olduğu öne sürülmüştü.

Özgür Gündem Gazetesi Yayın Danışma Kurulu üyesi Ayşe Necmiye Alpay’ın ise 5 Haziran 2016’da yayınlanan “Kendi özgürlüğünü kendisi yaratan gazete” başlıklı yazı içeriğinde “Özgür Gündem geleneği, kirli savaşın önde gelen kurbanlarından biri” şeklinde beyan ile Özgür Gündem gazetesinin savunuculuğunu yaparak terör örgütünün yayın organı olarak hareket eden gazeteyi ve gazetenin geçmişi sahiplendiği iddia edilmişti. İdeolojisi PKK/KCK terör örgütünün sözcüsü olan bir gazetede bilerek Yayın Danışma Kurulu Üyesi olarak yer almasının dahi örgütün nihai amacını desteklediği, örgüt adına hareket ettiğinin kanıtı olduğu ileri sürülmüştü.

Başak Akbulut