Barcelona'da bu sezon takıma iyice adapte olan ve gösterdiği performans ile takdir toplayan milli futbolcu Arda Turan sevgilisi Aslıhan Doğan ile olan özel hayatlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Hafta sonu oynanan maçta 1 gol 1 asist ile Barcelona'nın rakibini 5-0 gibi farklı bir skor ile yenmesine katkı sağlayan Arda Turan, sevgilisi Aslıhan Doğan'ın Instagram'a dönüşüne ses çıkarmadı.

Ünlü çift geçen aylarda Bodrum tatiline gitmiş hatta aşk dolu fotoğraflarıyla mutluluklarını ilan etmişti.

Magazin haberlerinde gündem olan fotoğraflarla ilgili Arda Turan sevgilisine sinirlenmiş ve "Artık Instagram'da birlikte çekilmiş özel karelerimizi paylaşmayalım" demişti.

Aslıhan Doğan da, Turan'ın bu sitem dolu sözleri üzerine sinirlenerek fotoğrafları silip Instagram hesabını kapatmıştı.

Arda Turan'ın sosyal medyayı kullanmasını istemediği Doğan uzun zamandır uzak kaldığı sosyal medyay geri döndü. bu kez yasağı deldi.

Sosyetik güzel, Instagram'dan en son paylaşımını tam 26 hafta önce yapmıştı. (

Rıdvan Turşak