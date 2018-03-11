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Aslıhan Doğan kimdir? Kaç yaşında,Aslen Nereli ? Mesleği nedir? (Arda Turan'la, Aslıhan bu akşam evleniyor)

Ünlü futbolcu Arda Turan ile nikah masasına oturacak olan Aslıhan Doğan kimdir? Kaç yaşında,Aslen Nereli ? Mesleği nedir? Bugün Arda Turan ile evlenecek olan Aslıhan Doğan hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Aslıhan Doğan kimdir? Kaç yaşında,Aslen Nereli ? Mesleği nedir? (Arda Turanla, Aslıhan bu akşam evleniyor)

11 Mart 2018 14:26

Arda Turan Aslıhan Doğan’a geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi etmişti. Bugün Aslıhan Doğan ile nikah masasına oturacak olan Aslıhan Doğan'ın hayatı herkes tarafından merak ediliyor. İşte Aslıhan Doğan hakkında merak edilenler ve Aslıhan Doğan'ın biyografisi

ASLIHAN DOĞAN KİMDİR?

Aslıhan Doğan 4 Aralık 1985 yılında doğmuştur. İş insanı Sabri Doğan'ın kızıdır.  Aslıhan Doğan,Saç rengi siyah göz rengi ise kahverengidir.

ASLIHAN DOĞAN NE İŞ YAPIYOR, AİLESİ KİM​

Arda Turan ile evlenen Aslıhan Doğan, 1985 doğumludur. Babası iş adamı Sabri Doğan'dır. 

Etiketler: Arda Turan, Aslıhan Doğan, aslıhan doğan kimdir

 

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