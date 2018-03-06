Asma saksısında eroin

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız göreve geldikten sonra "gençlerimizi torbacılara zehirletmeyeceğiz, onları bitireceğiz" mesajıyla uyuşturucuyla mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de torbacılara yönelik 7 gün 24 saat şok operasyonlar yapıyor. Yapılan bir operasyonda da hassas burunlu dedektör köpekle yapılan aramada asma saksısına bidon içinde toprağa gömülü halde 20 paket yaklaşık 40 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca bulundu. Polis olaylarla ilgili 4 şahsı gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

