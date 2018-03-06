Diğer
Kategoriler

Asma saksısında eroin

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan operasyonda asma saksısına gömülmüş halde 20 paket eroin ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Asma saksısında eroin

06 Mart 2018 09:38

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız göreve geldikten sonra "gençlerimizi torbacılara zehirletmeyeceğiz, onları bitireceğiz" mesajıyla uyuşturucuyla mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de torbacılara yönelik 7 gün 24 saat şok operasyonlar yapıyor. Yapılan bir operasyonda da hassas burunlu dedektör köpekle yapılan aramada asma saksısına bidon içinde toprağa gömülü halde 20 paket yaklaşık 40 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca bulundu. Polis olaylarla ilgili 4 şahsı gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: asma saksısı, eroin

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç