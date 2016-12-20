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ASO Başkanı Özdebir: 'Rus halkının acılarını paylaşıyoruz'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un dün akşam hain bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle bir mesaj yayınladı.


20 Aralık 2016 11:19

ASO Başkanı Özdebir'in mesajı şöyle:
"Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov'un hain bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duydum. Geçtiğimiz yıl Türkiye Rusya diplomatik ilişkilerinin 95. Yılı nedeniyle ASO'yu ziyaret ederek, ticari ilişkilerimize katkılarım nedeniyle 'Rusya Büyükelçiliği Madalyası' takdim eden Karlov'u bu vesileyle yakından tanıma fırsatı buldum. Sayın Karlov, ülkelerimiz arasındaki gerginlik döneminde bile sağduyulu yaklaşımıyla Türk halkının da büyük sevgisini kazanmıştı. Karlov ve ekibi Ankaralı sanayicilerle Rusya arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da büyük çaba harcamıştı.

Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin güçlenerek ivme kazandığı ve halklarımız arasındaki bağların daha da pekiştiği bir dönemde gerçekleşen bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hepimizi büyük üzüntüye boğan bu saldırının hangi amaçla yapıldığının Rus Halkı tarafından da anlaşılacağından hiçbir şüphem yok. Ankaralı sanayiciler olarak ailesi ve Büyükelçilik mensuplarına taziyelerimizi sunuyor, tüm Rus Halkının acılarını paylaşıyoruz."


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