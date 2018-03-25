Asrın projesi için 21 lojistik merkezi

Çin tarihî İpek Yolu’nu yeniden canlandırmayı hedefleyen Bir Kuşak, Bir Yol projesine yönelik çalışmalarını sürdürürken Türkiye de lojistik ve ulaşım alanındaki çalışmalarına hız verdi. Pekin ile Londra’yı demir yolu ile birbirine bağlayacak projede Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile kilit bir role sahip olan Türkiye toplam 21 lojistik merkezi ile uluslararası mal ticaretinde yerini sağlamlaştıracak. Türkiye Gazetesine açıklamalarda bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, lojistik merkezlerinin 8’ini tamamlanıp hizmete açıldığını belirterek şu bilgileri verdi: Dokuzuncu olarak Erzurum Lojistik Merkezi’i tamamlamış bulunuyoruz, onu da hizmete açacağız. Merkezlerin sayısını 21’e çıkarmayla ilgili de inşaatlar Konya, Karaman, Sivas, Samsun’da devam ediyor. Şimdi bir lojistik master projemiz var. Lojistik merkezlerini; organize sanayi bölgeleri, fabrikalar ve büyük sanayi üretimi yapan tesislere bağlıyoruz. Demiryolu aracılığıyla yılda yaklaşık 28,5 milyon ton yük taşımaktayız. Bu demiryolları ağlarını söz konusu yerlere entegre ettiğimizde taşınan yük miktarı 2 katına çıkmış olacak.

MERSİN’E 3. KONTEYNER LİMANI

Bütün ulaştırma projelerinin birbirini tamamlıyor olmasının önemine işaret eden Bakan Aslan, sözü Türkiye’nin liman durumuna getirdi. Mevcut Alsancak Limanı’nın İzmir’in içerisine çok sıkıştığını ve yetmediğini anlatan Bakan Arslan, kapasiteyi karşılamak için Kuzey Ege Çandarlı Limanı’nı inşa ettikleri söyledi. Bakan Arslan, Türkiye’nin deniz taşımacılığı ile uluslararası ticarette söz sahibi olması adına yürüttükleri liman çalışmaları hakkında şunları aktardı: Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde en kritik ve büyük ölçekli limanımız Filyos’un inşaatı başladı, altyapısını tamamlıyoruz. Burası bittikten sonra üstyapısını yap-işlet-devret modeli ile ihale edeceğiz. Mersin ve İskenderun limanları özelleştirildikten sonra kapasiteleri çok arttırıldı. O bölgede özel sektör çok liman yaptı. Ancak beklentimiz o ki gelecekte bu kadar yol bağlantısı yapıp, Çin ve Kazakistan’dan, Bakü-Tiflis-Kars marifetiyle ülkemiz üzerinden Avrupa’ya yük gönderebilmek. İşte bunun için Mersin konteyner limanını da planlıyoruz. Mersin’de üçüncü bir aktarma limanı yapacağız.

Boğazların yükünü hafifletecek dev proje hızla ilerliyor

Hem ihracata hem de ithalata büyük katkı sağlaması beklenen Filyos Limanı’nın altyapı işlerinin yüzde 60’ının bu yıl tamamlanması planlanıyor. Proje kapsamında, 2 bin 450 metre uzunluğunda ana mendirek, bin 370 metre uzunluğunda tali mendirek, 3 bin metre uzunluğunda rıhtım, yaklaşık 20 milyon metreküp tarama, geri saha dolgusu ve tahkimat işleri yer alıyor. Altyapı inşaatlarının kamu kaynaklarıyla yapılacağı, üstyapının ise Yap-İşlet-Devret ile ihale edilmesinin planlandığı belirtiliyor.

Limanın, hem Marmara’daki limanları hem de Boğazların yükünü hafifletmesi bekleniyor. Ayrıca Orta Asya ve Karadeniz kaynaklı ticaretin de demiryolu üzerinden güneye ve Orta Doğu’ya ulaşmasına imkan sağlanacak. Filyos Limanı tamamlandığında Türkiye’nin en büyük 3’üncü, Karadeniz Bölgesi’nin ise en büyük limanı olacak.

Liman yakınındaki Filyos Endüstri Bölgesinde de çalışmalar sürüyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bu yıl bitmeden bölgenin yeni yatırımcılarını belirleyeceği ifade ediliyor. 597 hektar büyüklüğündeki bölgede kamulaştırma, harita yapımı ve jeolojik-jeoteknik etüt raporu çalışmaları tamamlanmış durumda. Endüstri bölgesinin yanında yer alan limana bağlanacak demir yolu güzergâhının ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenmesi bekleniliyor. Bölgede elektrikli teçhizat imalatı, makine ve alet imalatı, motorlu kara taşıtı imalatı ile diğer ulaşım araçlarının imalatı gibi katma değeri yüksek, orta ve yüksek teknoloji yoğunluklu sektörlerin yer alması planlanıyor.

12 BİN KİŞİYE İŞ İMKÂNI SUNACAK

2019 yılının ortasında bitirilmesi planlanan limanın devreye girmesiyle yaklaşık 600 hektarlık bir alan endüstri ve sanayi merkezi hâline gelecek. Proje bölgede 12 bin kişilik istihdam oluşturacak.

Türkiye Gazetesi