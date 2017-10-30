Asrın projesinde ilk resmi sefer düzenlenecek

İşsizliğin yüksek olduğu Kars’ta BTK demiryolu hattının faaliyete geçmesi, lojistik merkezin de tamamlanarak hizmete açılmasıyla birlikte Karslıların ekmek kapısı olacak. Bugün Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla Bakü’de yapılacak törenin ardından ilk resmi trenin yola çıkacak olması Karslıları heyecanlandırdı. BTK demiryolu hattında da ilk trenin 30 Ekim Kars’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 97’inci yıl dönümünde yola çıkacak olması Karslılara soruldu.

BTK demiryolu hattıyla başlangıçta 1 milyon yolcu, 4 milyon ton yük, gelecek süreçlerde ise yaklaşık 6,5 milyon yolcu 15-20 milyon ton yük taşınması hedeflenen BTK demiryolu hattının çok önemli bir proje, dünya projesi olduğunu ifade eden Karslılar, BTK hattının tamamlanmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ettiler.

“Kars’ın ekonomisi canlanır”

Bugün ilk resmi seferini yapacak olan BTK demiryolu hattının Kars’ın ekonomisini canlandıracağını ifade eden Talip Gökçe, “Kars’a getirisi güzel olur. Gençlerimiz işsiz kalmaz, deposu burada olur, giriş-çıkış burada olur. Kars’ın ekonomisi canlanır, güzel olur” dedi.

“Ülkemiz ve Kars açısından önemli bir proje”

Karslıların umutla beklediği projenin tamamlanarak ilk seferini yapacağını belirten Serdar Zincirkıran, “Ülkemiz ve Kars açısından önemli bir proje, özellikle Kars için önemli bir proje. Çünkü lojistik merkezin Kars’a kurulmasıyla ilimizdeki işsizlik sayısının bir nebze de olsa azalacağına inanıyorum. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu sayesinde Kars göç veren il değil de, göç alan il olacağına inanıyorum. Kafkaslarda alına yükler Kars üzerinden Avrupa’ya taşınacak. Emeği geçen herkese teşekkürler” diye konuştu.

“Kars’ın önünün açılacağını düşünüyorum”

“Dünya projesi, yapanlardan Allah razı olsun” diyen Rüşan Ali Demir, “Ülkemiz için, şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tabi çok büyük bir proje, burada işsizliğin önüne geçileceğini düşünüyorum. Özellikle şehrimizde büyük bir işsizlik var. Bunun bu şekilde aşılacağını umur ediyorum. Tabi burada Kars çok önemli bir rol üstlenmiş. İnşallah bu demir İpek Yolu şehrimiz için güzel olacaktır. Kars’ın önünün açılacağını düşünüyorum. Ülkemiz için hayırlı bir proje olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

Kars'ın asırlardır savaş sahnelerine meydan olan bir bölge olduğuna ve bir kapı kent olduğuna dikkat çeken Yıldırım Öztürkkan, özetle şunları söyledi:

“Bu kentimiz Kafkasya'ya açılan bir kapıdır. Kafkasya'ya açıldığı zaman da Çin’e kadar gidebileceğimiz bir yoldur, güzergahtır. Kars’a bu demiryolunun yapılması, çok büyük getiriler yapacaktır. Az da olsa insanlarımıza ekmek kapısı açılacaktır. Turizm potansiyeli yükselecektir. Bu yıllar önce yapılması gereken bir şeydi. Ama tabi o zaman Sovyetler Birliği demir perde vardı. Bu kadar genişleme imkanı yoktu. Ama şimdi dünya avucumuzun içerisinde İngiltere’den trene binen bir kişi ayağını yere koymadan direk Çin’e inecektir. Bu çok büyük bir şeydir. Bunda da Kars’ın rolünün olması elbette ki Kars için gurur verecek bir olaydır.”

Öte yandan, Kars Tren Garı’nda da hazırlıklar tamamlandı. Kars Tren Garı’nda Bakü’den bugün yola çıkacak tren bekleniyor.

Işık Çapanoğlu