Asseco SEE 3'üncü çeyrek sonuçları açıklandı. Buna göre, 2017'nin ilk dokuz ayında 96.5 milyon euro satış geliri elde ederek 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 8'lik bir artış kaydetti. 2017'nin ilk dokuz döneminde satış gelirlerinde en büyük artış ödeme iş birimine ait olup geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12 (3.8 milyon euro) artış kaydederek 36.5 milyon euroya ulaştı. 2017'nin ilk dokuz ayında ödeme biriminin altyapı kısmından elde edilen satış gelirleri arasında en yüksek artış Romanya ve Hırvatistan'da sağlandığı belirtildi. Bankacılık iş biriminin satış gelirleri de iki haneli büyüme kaydederek 24.7 milyon euroya ulaştığı ve önceki yılın ilk üç çeyreğine göre yüzde 10 (2.3 milyon euro) arttığı ifade edildi. En yüksek artış Hırvatistan'da mobil ve kimlik doğrulama çözümlerinde kaydedildiği aktarıldı. Sistem Entegrasyon iş biriminin satış gelirlerinde de küçük artışlar kaydedilmiş olup ilk dokuz ayın sonunda yüzde 3 artarak 35.2 milyon euroya ulaştığı, 2017'nin ilk üç çeyreğinde en yüksek artışlar Romanya'da raporlandığı açıklandı.

Bankacılık iş birimi yanı sıra ödeme iş biriminde artan satış gelirleri, ASEE Grubunun toplam satış gelirlerinde kendi ürün ve çözümlerinin satış gelirlerinin artmasıyla sonuçlanmıştır. 2017'nin ilk üç çeyreğinden sonra, yüzde 63.2 olarak gerçekleşmiştir ve geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 61.2 olarak gerçekleşmişti.

Asseco South Eastern Europe S.A. Yönetim Kurulu Başkanı Piotr Jeleski, "Üçüncü çeyrekte azalan büyüme dinamiklerine rağmen, şirket için çok iyi bir çeyrek olmuştur. Bankacılık ve ödeme birimlerinde imzaladığımız bir kaç önemli uzun vadeli sözleşme, geleceğe iyimserlikle bakmamızı sağlamıştır. İki haneli net kar artış oranı elde ettik. ASEE Grubunun 2017 ilk dokuz ayındaki işletme karlılığı yüzde 10.7'ye ulaşmıştır. 2017 ilk üç çeyrek faaliyet karı, 8.7 milyon euro olarak kaydedilmiş olup geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artmıştır. Şirket 2017 için 125 milyon tutarında bir bekleyen iş değeri açıklamış olup geçtiğimiz yıla göre aynı seviyelerdedir'' dedi.