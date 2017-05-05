Asseco SEE'nin satış gelirleri ilk çeyrekte 31 milyon euroya ulaştı

Asseco SEE'nin satış gelirlerinde en büyük artış ödeme iş birimi tarafından raporlanmış olup geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış kaydederek 12.4 milyon euro'ya ulaştı. Bu sonucun ana faktörleri, POS bakım hizmetleri (1.1 milyon euro artış) ve ATM bakım hizmetleri (0.4 milyon euro artış) ile birlikte 2016 ilk çeyreğinde ASEE Grup tarafından sunulmayan kart işleme hizmetleri (0.4 milyon euro artış) oldu.

Sistem Entegrasyonu iş biriminin satış gelirleri ilk çeyrekte 11.1 milyon euro olarak gerçekleşerek geçen yılın ilk üç ayına göre 0.9 milyon euro (yüzde 9) arttı. Bankacılık iş biriminin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre 0.7 milyon euro (yüzde 10) artarak 7.5 milyon euro olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre sağlanan bu artışın ardındaki faktörler ağırlıklı olarak mobil ve kimlik doğrulama çözümleri oldu.

"Kimlik doğrulama ve mobil çözümlere ilgi artıyor"

2017 birinci çeyrek mali sonuçları ile ilgili değerlendirmede bulunan Asseco South Eastern Europe S.A Yönetim Kurulu Başkanı Piotr Jeleski, "2017 yılına iyi başladık. İlk üç ayda, geçtiğimiz yılın son çeyreğine benzer bir şekilde kimlik doğrulama ve mobil çözümlerimize gösterilen ilgide bir artış gözlemliyoruz. Bu trendin devam edeceğini düşünüyorum. Ayrıca, kart işleme hizmetleri gibi portföyümüzdeki yeni çözümlerden elde edilen gelirlerden de memnunuz öyle ki bu alanda daha önce tespit ettiğimiz pazar talebini teyit etti. İlk çeyrek faaliyet karı (FVÖK) 3 milyon euro olarak kaydedilmiş olup geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 28 arttı. 2017 ilk çeyrek döneminde ASEE Grubunun faaliyet karlılığı yüzde 9.6 olarak gerçekleşti. ASEE Grubunun ilk çeyrek net karı 2.4 milyon euro olarak gerçekleşmiş olup 2016'nın ilk üç ayına göre yüzde 27 daha yüksek oldu" dedi.