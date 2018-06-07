AssisTT Erzincan Çağrı Merkezi binası, çevre dostu özellikleriyle Platinum LEED sertifikası aldı

LEED derecelendirmesinde en yüksek basamak olan Platinum sertifikasına hak kazanan AssisTT Erzincan Çağrı Merkezi binası, içinde Existing Building (Mevcut Yapı) kategorisinde Platinum sertifikalı dünyada ilk Çağrı Merkezi ve Türkiye’de ilk bina olma özelliği taşıdığı kaydedildi. LEED sertifikaları hazırlıkları kapsamında ayrıca her çalışan için iki adet olmak üzere toplam 25 bin 700 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en büyük çağrı merkezlerinden AssisTT’in Erzincan’daki Çağrı Merkezi, Platinum LEED sertifikasına layık görüldü. AssisTT Erzincan Çağrı Merkezi, Türkiye’de Platinum LEED sertifikası alan ilk bina olduğu açıklandı. AssisTT Erzincan Çağrı Merkezi’nin LEED Sertifikası’na layık görülmesi nedeniyle değerlendirmede bulunan AssisTT Genel Müdürü Cemil Yıldırım, Türkiye’ye yatırım yapmaya ve istihdama katkıda bulunmaya devam ettiklerini, bunu yaparken çevreye olan sorumluluklarını unutmadıklarını söyledi.

"Çevre ve çalışan dostu uygulamalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz"

Geleceğe yeşil bir dünya bırakma hedefiyle çalıştıklarını belirten Cemil Yıldırım, "Erzincan Çağrı Merkezimizle aldığımız Platinum LEED Sertifikası bunun en önemli göstergesi. Erzincan Çağrı Merkezi Binamız LEED V4 Existing Building (Mevcut Yapı) kategorisinde Türkiye’deki ilk ve tek Platin sertifikalı bina. İşletme-bakım performansını artırmak için LEED EBOM derecelendirme sistemine göre en iyi yöntemler uygulandı ve proje LEED gereklilikleri kapsamında yapılan uygulamalar ile bu sertifikayı almaya hak kazandı. Erzincan Çağrı Merkezi’mizin işletme sürecindeki satın almaların yüzde 60’ını sürdürülebilir malzemelerden seçtik. İç mekânda yüzde 10, dış mekânda ise yüzde 40 gibi yüksek bir oranda su verimliliği sağladık. LEED Enerji Performansı’nın Optimize Edilmesi değerlendirmesinde 20 tam puan aldık. LEED derecelendirmesinde en yüksek basamak olan ve genelde yeni inşa edilen binaların alabildiği Platinum, Erzincan Çağrı Merkezimizle dünyada ilk kez mevcut bir binaya verilmiş oldu. Çevre ve çalışan dostu uygulamalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi. LEED Sertifikası hazırlıkları kapsamında 25 bin 700 adet fidan dikimi gerçekleştirdiklerini de dile getiren Yıldırım, “Ağaçlandırma faaliyetlerimizle her çalışanımız için 2 fidan dikmeyi hedefledik. Fidan dikimimizi de bu süreçte başarıyla tamamladık" diye konuştu.

LEED, çevreye saygılı yapıları belirliyor

Yapılan açıklamada; Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen yeşil bina derecelendirme sistemi olan LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design), bina ve kent ölçeğinde sürdürülebilir tasarım, inşaat ve işletme kriterlerini ortaya koyuyor. Geleneksel yapılara göre daha sağlıklı, çevreci ve ekonomik olarak tasarruflu binaları tanımlayan bir sistem olan LEED Sertifikası ile binaların ne kadar enerji verimli, su verimli ve sağlıklı yapılar olduğu, topladığı puanlarla belirleniyor. Bir yapının sertifika alabilmesi için öncelikle minimum gereklilikleri ve zorunlu ön koşulları sağlaması gerekiyor.