Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmelerin açılış konuşmasını Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairan Abdrakhmanov gerçekleştirdi. Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in konuşmasını katılımcılara ileten Abdrakhmanov, “Bugünkü görüşme, uluslararası toplumun Suriye’de durumun barışçıl çözümüne yönelik çabalarının göstergesidir. Kazakistan, Suriye krizine çözüm bulmanın tek yolunun karşılıklı güven ve anlayışa dayalı müzakereler olduğuna inanıyor” ifadelerini kullandı.

Astana görüşmeleri, muhalifler ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad temsilcilerinin bozulan Cenevre görüşmelerinden bu yana bir araya geldiği ilk görüşme olma özelliğine sahip.