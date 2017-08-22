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Astana görüşmeleri ne zaman yapılacak?

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov, Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımıyla bu ay sonunda Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılması beklenen Suriye görüşmelerinin eylül ortasında yapılacağını bildirdi.

Astana görüşmeleri ne zaman yapılacak?

22 Ağustos 2017 13:30

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov yaptığı açıklamada, "Rusya’dan aldığımız bilgiye göre, ateşkese garantör olan Rusya, Türkiye ve İran ağustos ayı bitmeden önce bir teknik toplantı yapmayı planlıyorlar. Bu toplantıda bir sonraki Astana görüşmelerinin gündemi ve kesin tarihi belirlenecek. İlk plana göre tarih eylül ortası olabilir" dedi.

Suriye’de taraflar arasında çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması konusunun görüşüldüğü toplantılara Kazakistan ev sahipliği yapıyor. Suriye görüşmelerinin 5.’si Astana’da 4-5 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı. Görüşmelerde Suriye’deki ateşkese garantör olan ülkeler; Rusya, Türkiye ve İran’dan delegeler, Suriye hükümeti ve Suriye muhalefeti temsilcileri, BM Suriye Özel Elçisi Staffan de Mistura ve gözlemci olarak ise ABD ve Ürdün temsilcileri yer almıştı. Toplantıda,Türkiye’nin bazı itirazları nedeniyle üç ülke çatışmasızlık bölgeleri konusunda bir anlaşmaya varamamıştı.


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