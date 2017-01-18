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Astana öncesi belirsizlik

Kazakistan’ın başkenti Astana’da başlayacak olan Suriye görüşmelerine ilişkin belirsizlik sürüyor.

Astana öncesi belirsizlik

18 Ocak 2017 11:40

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Rusya ve Türkiye’nin garantörlüğünde gerçekleştirilecek olan Suriye görüşmelerine ilişkin belirsizlik sürüyor. 23 Ocak’ta başlaması öngörülen görüşmelerine Türkiye, Rusya ve İran’ın katılmasına kesin gözü ile bakılırken, müzakerelere katılacak diğer taraflar ise henüz netlik kazanmış değil. Geçtiğimiz günlerde Suriyeli muhaliflerin toplantılara katılacaklarını açıklarken, PYD ve ABD’nin toplantılarda bulunup bulunmayacağına dair belirsizlik sürüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Astana’ya davet edilmediklerini ifade etmişti. Suriyeli muhalifler de toplantılara katılma kararı aldıklarını duyurmuştu. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif dün yaptığı açıklamada, Tahran’ın Suriye krizinin çözümüne yönelik Astana’da düzenlenecek müzakerelere ABD’nin katılmasını istemediklerini ifade ederek “Onları davet etmedik ve müzakerelerde varlıklarına karşıyız” demişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise dün düzenlediği basın toplantısında, “İran, Rusya ve Türkiye, Suriye’de ateşkesi sağlamaya çalışıyor. Bu durum, üç gücün etkili olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullanmıştı. Ruhani, ABD ve Suudi Arabistan’ın görüşmelere direkt bir rolünün bulunmamasına ilişkin soruya, “Bazı ülkeler görüşmelere katılmaz ancak etkileri yıkıcı olabilir” demişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya’nın ABD’yi Astana’ya davet etmeye karar verdiklerini ifade etmişti.

Etiketler: kazakistan


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