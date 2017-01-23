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Astana’daki Suriye görüşmeleri bugün başlıyor

Rusya, Türkiye ve İran'ın girişimiyle Kazakistan'ın başkenti Astana’daki Suriye görüşmeleri bugün başlıyor.

Astanadaki Suriye görüşmeleri bugün başlıyor

23 Ocak 2017 09:16
Astana’daki Suriye görüşmeleri bugün başlıyor - Tıkla İzle

Suriye’deki ateşkes anlaşmasının onaylanması ve siyasi çözümün sağlanmasını hedefleyen Astana görüşmeleri, bugün yerel saatle 13.00’te başlayacak. Görüşmelerde, ilk önce ev sahibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbeyin’in konuşma yapması, daha sonra heyet temsilcilerinin açıklama yapması bekleniyor. Suriye hükümet ve muhalefet temsilcileri, ateşkes garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura görüşmelerde yer alıyor. Görüşmelere ABD Astana Büyükelçisi George Krol da gözlemci olarak katılacak. Rus heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal, İran heyetine de İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Caberi Ensari başkanlık yapacak. Basına kapalı yapılacak görüşmeleri 24 ülkeden gelen 500’e yakın gazeteci takip ediyor.
2 gün sürecek görüşmelerin sonunda ortak basın toplantısı düzenlenecek. 

Etiketler: astana, Suriye görüşmeleri


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