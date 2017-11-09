Aster Tekstil ve Hugo Boss Solutions'dan işbirliği

Bu kapsamda tekstil firması, yalın dönüşüm, kalite güvence sitemleri, organizasyonel dönüşüm, stratejik proje yönetimi, insan kaynakları gelişim programları ve endüstriyel ürün geliştirme konularında danışmanlık alacak.

Aster Tekstil, Hugo Boss Solutions'dan danışmanlık hizmeti almaya başladığını açıkladı. Buna göre, tekstil firmasının Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bulunan tekstil üretim tesisindeki yalın dönüşüm, kalite güvence sitemleri, organizasyonel dönüşüm, stratejik proje yönetimi, insan kaynakları gelişim programları ve endüstriyel ürün geliştirme süreçlerine odaklanacağı eğitim ve danışmanlık hizmeti alacağı söylendi. Söz konusu iş birliğiyle Türkiye'nin hazır giyim alanındaki ilk 10 ihracatçı firmasından biri olan Aster Tekstil'in son yıllarda gösterdiği istikrarlı büyümenin ve ihracat performansının artarak sürdürülmesi hedeflendiği aktarıldı.

