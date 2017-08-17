Astronom Arı: 'Güneş tutulması depremin sebebi olamaz'

Merakla beklenen 21 Ağustos 2017 tarihindeki tam güneş tutulması sadece ABD’den görülebilecek. Astronom Erkan Arı yaptığı açıklamada, tam güneş tutulmasının 2060 yılında Hatay’dan görülebileceğini belirtti.

İstanbulluların tam güneş tutulmasını görmeleri için 2081 yılına kadar beklemeleri gerektiğini de vurguladı. Yaptığı açıklamada güneş tutulmasının dünya üzerinde yaşayan canlıların ruhsal ve biyolojik olarak değişikliğine neden olmayacağını belirterek insanların aklındaki “Güneş tutulması depremin habercisi mi ?” sorusuna da yanıt verdi. Tutulmanın sadece gel git seviyesine etkisi olabileceği deprem ile ilgili hiçbir bağlantısının olmadığını belirtti.

“Güneş tutulması depremin sebebi olamaz”

Astronom Erkan Arı, “21 Ağustos 2017 tarihindeki güneş tutulmasını sadece ABD’den izlenebilecek, birde Atlas Okyanusundan ve Pasifik Okyanusundan izlenebilecek. Bu güneş tutulmasını Türkiye hiçbir şekilde izleyemeyecek, Türkiye’den izlenebilecek en yakın tam güneş tutulması 2060 tarihinde olacak. İstanbulluların tam güneş tutulmasını izleyebilmeleri için 2081 yılını beklemeleri gerekiyor. Güneş tutulmasının astronomik olarak evrende en ufak bir etkisi bile olamaz. Tam güneş tutulmalarında ay ve güneş dünyayı tek bir noktadan çekiştirmeye başlıyor, dolayısıyla dünya hafiften bir esniyor. Tam güneş tutulmalarında gelgit en üst seviyeye ulaşır. Güneş tutulması depremin sebebi olamaz. Güneş tutulması astrofizikçilere göre de depremi tetiklemiyor” şeklinde konuştu.