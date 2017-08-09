Astronotların beslenmesinde kullanılan kinoada ilk hasat heyecanı

İlçeye bağlı Bahçederesi Mahallesi'nde, Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun’un deneme amaçlı diktiği 1 dönümlük araziden 200 kilogram kinoanın hasadı yapıldı.



Toplanan kinoa bitkisinin kilosunun 6 ila 8 TL’den satılacağını belirten Doygun, çiftçilere yoğun talep gören bitkiyi yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.



Cafer Doygun, yaptığı açıklamada, kinoanın anavatanının Güney Amerika olduğunu ancak Silifke’de de yetiştiğini belirterek, bu bitkiyi yetiştirerek özellikle genç çiftçilere örnek olmak istediğini söyledi. Kinoanın, buğday ve pirinç gibi ürünlere alternatif bir ürün olduğunu ifade eden Doygun, “Bu yıl ilk defa deneyim amaçlı kinoa ektim ve memnunum. 1 dönümden yaklaşık 200 kilogram verim bekliyorum” dedi.



“Bazı işlemlerden geçtikten sonra 200 kilo civarı ürün alabileceğini tahmin ettiğini belirten Cafer Doygun, “Kendine has bir aroması olan kinoanın, baskın bir tadı ve kokusu yoktur. Lezzetli ve hafif bir besin olup, bulgur ve pilavın kullanıldığı yemeklerin tamamında kullanılabilir. Ayrıca kinoagarnitür olarak yemeklere eklenebilir, çorbalarda kullanılabilir ve pilavı yapılabilir. Un haline getirilerek kek, pasta ve kurabiye hamurlarına konulabilir. Tüketim alanı sınırsız diyebileceğimiz kinoa salatada da tüketilebilir. Yaptığımız araştırmalara göre kinoanın burada alternatif ürün olacağını düşünerek bu sene ilk defa Silifke’de kinoa üretimi denemesini yaptık. 1 dönüm arazide iki çeşit kinoa tohumu ektik. Artık burada alternatif ürün olarak değerlendirebiliriz. Gübresiz, susuz yetiştirebileceğimize inandık. Kinoanın şubat, mart ve nisan ayında ekimi yapılmakta. İnşallah çiftçilerimizi teşvik edip alternatif arayışına devam edeceğiz” diye konuştu.

Murat Şengi