İnternet siteleri arasında “e-ticaret” olarak adlandırılan bu ağ, alışverişi kolaylaştıran ve bir o kadar alternatif seçenekler sunan bir alandır. Bir de bu alanda güvenli alışveriş yapmayı sağlayan yeni nesil bir ödeme yöntemi olarak tüketicilerin karşısına çıkan astropay kart var. Astropay kart, 16 haneli PİN kodu ile desteklenen, fiziki olmayan ve tamamen dijital ortamda üretilen İngiltere merkezli bir şirketin, üretimidir.

10$, 15$, 20$, 25$, 50$, 100$, 250$, 500$ değerindeki farklı seçeneklere sahip olan astropay card, kullanım miktarına göre satın alınabilen ve bakiyenin tamamı bitinceye kadar farklı alışverişlerde kullanılabilen bir karttır. Karttaki bakiye bittikten sonra da otomatik olarak kendini bloke eden yani bir başkası tarafından kullanımı engellenen bir özelliğe sahiptir.

Astropay kart nasıl alınır?

EPAY AŞ güvencesi ile hizmetinize sunduğumuz sitemizin “astropay fiyatları” bölümünü ziyaret ederek, yukarıda sözünü ettiğimiz 10$, 15$, 20$, 25$, 50$, 100$, 250$, 500$ seçenekli kart tiplerinden birini seçin. Daha sonra “sipariş ver” butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın. Ek olarak satın almak istediğiniz kart seçeneğini, “canlı destek” sayfamızdan, müşteri temsilciliğimizin yönlendirmeleriyle de satın alabilirsiniz.

Astropay kart nasıl kullanılır?

Astropay kart, fiziki olmayan, sanal bir ödeme kartıdır. Satın alma işlemini gerçekleştirdiğinizde, belirttiğiniz GSM numarasına veya e-posta adresine gelen 16 haneli kupon kodu ile alışverişinizi yapabilirsiniz. Ürün, oyun veya uygulama satın aldığınız sitenin “ödeme” bölümüne geldikten sonra, sunulan “ödeme tipi” seçeneklerinden “astropay ile ödeme” seçeneğini tıklayarak karşınıza çıkan ekrana, satın aldığınız kupon kodunu girerek “alışverişimi tamamla” butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Ödeme miktarı, kartınızdan otomatik olarak tahsil edilecek, geri kalan bakiyeyi başka bir alışverişinizde kullanabileceksiniz.

Astropay Card nerelerde geçer?

Dünya genelinde kullanıma açık olan elektronik ödeme kartı, popüler alışveriş sitelerinde, online oyun sitelerinde, uygulama ve modül satışı yapılan sitelerde, iletişim ve teknoloji alışverişlerinde kullanılabilmektedir. Aynı zamanda, astropay kartın sunduğu bir diğer avantaj ise kişisel ödemelerin yapılmasında da geçerli olmasıdır. Yani bir diğer deyişle; ödeme yapmanız veya almanız gereken kişiden astropay kuponu alarak yine sitemiz üzerinden “astropay bozdurma” hizmetini değerlendirerek, belirleyeceğiniz hesap numarasına paranızın nakit olarak gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Astropay kartın avantajları nelerdir?

Son zamanların en çok tercih edilen sanal ödeme kartı astropay, diğer elektronik para kartlarından farklı olarak geniş kapsamlı avantajlara sahiptir. Bunlar;

Tüm bunlardan daha fazla avantaj ve ayrıcalığa sahip olan astropay kart ile kendinizi güvene alacak, alışverişinizi daha keyifli hale getireceksiniz.

İlandır.