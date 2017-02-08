Astropaycard.net ile Ukashweb.tr Birleşti

İnternet dünyasında alışveriş ödemelerini kolaylaştıran ve dünya genelinde son zamanlarda en fazla rağbet gören elektronik ödeme kartları Astropaycard.net ve Ukash.web.tr çatı altında birleşti.

Ukash kartın yeni alternatifi astropay, alışverişi kolaylaştıran yöntemleriyle ön plana çıkarken EKOPAY A.Ş, satış bayiliği yapmak isteyenlere de fırsat sunuyor.

www.astropaycard.net sitesinde yer alan “bayilik başvurusu” bölümü kullanılarak başvurular yapılabiliyor.

Peki, astropay kart nasıl satın alınıyor?

İnternet sitesine giriş yapın “ Astropay fiyatları ” bölümünden satın almak istediğiniz kartı seçin Ödeme yöntemlerinden sizin için en uygun olanını seçin Ödemenizi yapın.

Kısa sürede belirlediğiniz GSM numarasına veya e-posta adresinize gelen PİN kodunu kullanarak alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.

Astropay yeni adresiyle hizmet veriyor

Sanal alışveriş dünyasının son zamanlarda en çok tercih edilen ödeme yöntemi astropay, daha önce İngiltere merkezli olarak hizmet veren Ukash kartın kapanmasından sonra en çok tercih edilen elektronik ödeme kartı haline geldi.

Türkiye resmi satış reselleri hizmeti veren firması EKOPAY A.Ş, ukash kartın kapanmasıyla bir süre, ukash sitesi üzerinden subdomain kullanarak astropay kart satış hizmeti sunuyordu. Ancak güvenli olmayacağı konusunda duyulan endişeler nedeniyle, yeni adresiyle daha kaliteli hizmet verme kararı alan şirket, astropaycard.net sitesi ile hizmetine kaldığı yerden daha kaliteli ve daha güvenilir bir şekilde devam ediyor.

Kullanıcının güven içinde alışveriş yapmasını sağlamak, ödeme yaparken güven içinde olmasını temin etmek ve alışveriş sonrası herhangi bir aksama ile karşılaşılmamasını sağlamak adına alınan yeni karar ile birlikte ukash ve astropay kartları birbirinden ayıran şirket, kullanıcı rahatlığı ve güvenliği adına sitede SSL ve DMCA sertifikalarına yer vermekle birlikte ödeme yöntemlerine de yenilikler ekleyerek daha rahat bir zeminde alışveriş yapma imkanı sunuyor. Siteyi ziyaret ederek kolaylıkla ön ödemeli kart alışverişi yapabilirsiniz. Yapmanız gerekenler oldukça basit.

Astropay nasıl satın alınır?

Resmi satış sitesini ziyaret edin Kart fiyatları bölümünden ihtiyacınız olan kartı seçin Ödeme yöntemleri ( kredi kartı , banka havalesi, mobil ödeme) arasından birini seçin Ödemenizi gerçekleştirin.

Kolay 4 adımda satın alabileceğiniz karta ait PİN kodu belirlediğiniz e-mail adresinize kısa sürede gönderilecektir.

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