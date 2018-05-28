Astsubay Çavuş hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre geç saatlerde Kangal İlçe Jandarma Komutanlığında meydana gelen olayda komutanlığa bağlı kamelya içerisinde Uzman Onbaşı M.E.K’ye ait tüfeğin ateş alması sonucu Jandarma Astsubay Çavuş M.Y. (25) göğsüne aldığı kurşunla ağır yaralandı. Önce Kangal Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.Y ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.