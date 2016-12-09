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Astsubay intihar etti

Bilecik’te Astsubay Kıdemli Çavuş Murat Bozkır evinde beylik silahıyla intihar etti.

Astsubay intihar etti

09 Aralık 2016 13:54

Alınan bilgiye göre, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı 9. Alay’da görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Murat Bozkır, ikamet ettiği Hürriyet Mahallesi Değerkent Sokak Tutku Sitesi’nde bulunan evinde beylik silahı ile intihar etti. Sabah işe gelmeyen Bozkır'ın şeker hastalığı nedeniyle başına bir şey gelebileceğini düşünen arkadaşları Bozkır'ın evine gitti. Kapıyı ve telefonlarını açmayan Murat Bozkır’ın arkadaşları eve hemen çilingir çağırdı. Eve giren mesai arkadaşları Murat Bozkır’ı yatak odasında kanlar içinde buldu. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme ekiplerince evde inceleme yapıldı. Nöbetçi Bilecik Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından merhumun naaşı mesai arkadaşları tarafından cenaze aracına taşınarak, Bilecik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Astsubay Bozkır’ın intiharı çalışma arkadaşlarını evin önünde gözyaşlarına boğarken, Bozkır'ın eşinin Samsun’a anneannesinin cenazesine gittiği öğrenildi.

Cem Kaan Toka
BİLECİK

Etiketler: astsubay


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