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Astsubay kazada öldü

Astsubay kazada öldü
Astsubay kazada öldü

Denizli’nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir astsubay hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.25 sıralarında Çivril-Uşak karayolunun Gürpınar Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çivril'den Uşak istikametine giden Eyüp Yılmaz idaresindeki 34 GR 0890 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Eyüp Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Yılmaz'ın cesedi sağlık ekiplerine teslim edildi.

Eyüp Yılmaz'ın astsubay olduğu ve kaza sırasında üzerinde resmi üniforma olduğu öğrenildi. Çivril İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ahmet Balcı da olay yerine gelerek bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Bülent Çakır
 

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