Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Astsubay MYO’lara başvurular yarın sona eriyor

Astsubay MYO’lara başvurular yarın sona eriyor

Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarıyla Astsubay Meslek Yüksekokullarına öğrenci alımı başvuruları yarın sona eriyor.

Astsubay MYOlara başvurular yarın sona eriyor

01 Aralık 2016 13:12

Milli Savunma Üniversitesi çatısında hizmet verecek olan Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarıyla Astsubay Meslek Yüksekokullarına öğrenci alım başvuruları yarın sona erecek. 3 harp okuluna toplam 3 bin 491 öğrenci alımı yapılırken, Astsubay Meslek Yüksek Okuluna bin 811 öğrenci alınacak.

Bu sabah itibarıyla harp okullarına 16 bin 516, MYO‘lara 28 bin 112 başvuru yapıldı.

Hava Harp Okulunun ikinci ve üçüncü sınıfı için başvurular tamamlandı. Şu anda toplam 309 öğrencinin mülakat işlemleri devam ediyor bu öğrenciler Hava Harp Okulunda ağırlıklı olarak pilot adayı olarak değerlendirilecek.

Etiketler: astsubay


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç