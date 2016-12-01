Milli Savunma Üniversitesi çatısında hizmet verecek olan Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarıyla Astsubay Meslek Yüksekokullarına öğrenci alım başvuruları yarın sona erecek. 3 harp okuluna toplam 3 bin 491 öğrenci alımı yapılırken, Astsubay Meslek Yüksek Okuluna bin 811 öğrenci alınacak.

Bu sabah itibarıyla harp okullarına 16 bin 516, MYO‘lara 28 bin 112 başvuru yapıldı.

Hava Harp Okulunun ikinci ve üçüncü sınıfı için başvurular tamamlandı. Şu anda toplam 309 öğrencinin mülakat işlemleri devam ediyor bu öğrenciler Hava Harp Okulunda ağırlıklı olarak pilot adayı olarak değerlendirilecek.