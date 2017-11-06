Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasına yarın devam edilecek

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan davanın 10. celcesi yarın görülecek. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın bir önceki celsesinde sanıkların çapraz sorgusu yapılırken, tanıkların ifadeleri dinlenildi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tamamı tutuklu 18 sanık yer aldı. İddianamede, sanıkların "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme" ve "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından cezalandırılması istendi.

"Semih Terzi'yi yaklaşık 3-4 defa sağ tarafından ateş ederek vurdu"

İddianamede, Diyarbakır Silvan'da görevliyken darbeciler tarafından Özel Kuvvetler Komutanlığı'na atanan darbeci general Terzi'nin Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bir grup askerle geldiği yer aldı. Terzi'nin helikopterden indiği andan itibaren yaşanan olaylar şu şekilde anlatıldı:

"Semih Terzi, darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Komutasını kendisine teslim etmek amacıyla kendilerini bekleyen Özel Kuvvetler Komutanlığındaki darbe eylemini yöneten Albay Ümit Bak, darbe faaliyeti içerisinde yer alan tam teçhizatlı Astsubay Turgay Usanmaz ve sivil kıyafetli Ali Kapucu tarafından karşılandı. Korgeneral Zekai Aksakallı'dan 'Semih Terzi'nin darbeye teşebbüs eden hain olduğu, bu nedenle kışlanın yönetiminin kendisine verilmemesi talimatını alan' Astsubay Ömer Halisdemir'in dikkat çekmeden Semih Terzi'yi karşılayanların arasına karıştı. Karargah binasına çok kısa bir mesafe kala Semih Terzi'nin sağ tarafından yaklaşan Ömer Halisdemir vatansever bir asker davranışı ile beylik tabancasını çıkartarak Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın yönetimini darbecilere teslim etmemek adına Tuğgeneral Semih Terzi'yi yaklaşık 3-4 defa sağ tarafından ateş ederek vurdu. Halisdemir, Semih Terzi'yi 16 Temmuz gecesi saat 02.16 sıralarında vurduğu, karargahın girişine göre sağ tarafında bulunan ağaçlık alana doğru kaçmaya başladığı görüldü. Bu durumu beklemeyen darbeye teşebbüs eylemi içinde yer alan Semih Terzi'nin yanında bulunan bütün şüpheliler mevzi pozisyonu aldı. Tim personeli Hasan Aksoy'un havaya bir el ateş açtığı, Halit Çelik'in de çalılıklara ve havaya ateş açtığı, bu sırada mevzi pozisyonu almayan Binbaşı Fatih Şahin'in, kaçmaya çalışan Halisdemir'in arkasından kısa mesafeden uzun namlulu silahı ile 11-12 el ateş ettiği belirlendi."

16 Temmuz gecesi saat 02.26'da şehit edildi

Halisdemir'in vurulduktan sonra sürüklenerek karargah binasının giriş kapısının sağ tarafındaki alana yatırıldığının anlaşıldığı belirtildi. Olay yerine çağrılan ambulansın içindeki sağlık görevlilerinin Halisdemir'in nabzını kontrol ettikleri ve nabzının çok hafif attığını, durumunun çok ağır olduğunu tespit ettikleri kaydedilen iddianamede, sanıklardan eski Üsteğmen Mihrali Atmaca tarafından ambulans görevlilerinin ve ambulansın olay yerinden gönderildiği ifade edilerek, "Semih Terzi'yi müdahale etmek amacıyla kendisini karargah içerisine alarak icra astsubayının odasına çıkardıkları, ilk müdahalesini Hüseyin Oğuz'un yaptığı, daha sonra Albay Ümit Bak tarafından Terzi'nin hastaneye götürülmesi için helikopter çağrıldığı belirlendi. Darbeciler içerisinde yer almayan ve o sırada karargahta bulunan Yüzbaşı Vural Volkan Bal'ın dışarıya çıkarak, Ömer Halisdemir'in nabzını kontrol ettiği, bu sırada darbeye teşebbüs eylemi içerisinde yer alan Mihrali Atmaca'nın kendisini oradan uzaklaştırdığı ve 16 Temmuz gecesi saat 02.26 sıralarında Ömer Halisdemir'in yanına giderek beylik tabancası ile iki el ateş ettiği ortaya çıktı" denildi.

Abdullah Sarica