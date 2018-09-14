ASÜD'ten 'ABD'den süt ithalatı' haberlerine ilişkin açıklama

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı, ABD'den süt ithalatıyla ilgili medyada çıkan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Çallı, açıklamada “‘Türkiye ile Amerika ilişkilerinin en gergin dönemlerinden birisini yaşarken, karşılıklı ekonomik yaptırımlar uygulanırken ‘Bu ülkeden Türkiye'ye süt ürünleri ithalatının önü açıldı' şeklindeki ifadelerle üreticilerimizin ve çiftçilerimizin aklını karıştırmaya gerek yoktur” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çiğ süt üretiminde dünyada önemli bir yere sahip olduğunu belirten Çallı, “Bir kere ülkemiz çiğ süt üretimi açısından dünyada önemli bir yere sahiptir. Giderek gelişen süt ve süt ürünleri sanayimiz üreticimizin sütünü işleyerek ürettiği süt ve süt ürünlerini, hem iç pazara hem de ihracat pazarlarımıza ulaştırmaktadır. Süt sanayimizin kaliteli üretimi de AB'nin verdiği ihracat onayı ile tescil edilmiştir. Bugün 15'e yakın firmamız AB'den ihracat onayı almış durumdadır. Aynı şekilde ASÜD üyesi olan bazı firmalarımız da yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'ne peynir gibi önemli kalemlerde süt ürünü ihracatı yapmaktadır.

Bize düşen süt sektörünün çiftçisiyle sanayicisiyle birlikte çalışarak Türk çiftçisinin ürettiği çiğ sütün kalitesini artırmak ve çok daha fazla ülkeye ihracat yapmaktır” dedi.

Çallı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu günlerde medyanın gündeminde olan konu Veteriner Sağlık Sertifikaları hususunda iki ülkenin gereklilikleri görüşüp bir anlaşmaya vardığı şeklinde açıklanabilir. Birçok ülke ile bu şekilde sağlık sertifikaları hususunda anlaşmaya varılmış veya görüşmeler sürmektedir. Görüşmelere devam edilen ülkeye örnek olarak Çin Halk Cumhuriyetini verebiliriz. Sertifika formatları Bakanlığın internet sitesinde görülebilir. Bu durum Amerika'nın ülkemize sınırsız ve gümrüksüz bir şekilde süt ve süt ürünü satabileceği şeklinde yorumlanmamalıdır. Kaldı ki uzlaşıya varılması süt ithalatının yapılacağı değil, yapılabileceği anlamına gelir. Ülkemiz üreticisi süt ürünlerinde gümrük vergileri ve ilgili regüslasyon ile korunmaktadır.”