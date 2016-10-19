Edinilen bilgiye göre olay, Kandıra ilçesi Kocakaymaz Kayıplar köyünde meydana geldi. Köyde aşure dağıtan Müyesser Vural (60), dengesini kaybederek yere düştü. Yaşlı kadının düştüğünü gören komşuları 112 Acil Servis'e haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı kadına ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölümün şüpheli bulunmasının ardından Vural’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından cenaze, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.