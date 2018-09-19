Aşure günü ne zaman? Aşure günü orucu nasıl tutulur? Aşure gününde hangi dualar edilmeli

Aşure günü, dinimizde önemli bir yer tutar. Kerbela'da Hz. Hüseyin'in Yezid tarafından şehit edilmesi Şiilerce her sene Aşûre Günü'nde yâd edilir. Sünnîler ise İslam'da matem yapılmaması kaidesine uyarak bu günleri ibadet yaparak ve Mevlid okutarak geçirirler. Peygamber Efendimiz, tarhite birçok önemli olayın yaşandığı bu günde tutulacak orucun önemine vurgu yapmıştır. Hz. Nuh'un tufandan sonra gemide kalan erzaklarla yaptığı tatlının aşure olduğu söylenir. Peki Aşure günü ne zaman? Aşure günü nasıl geçirilmeli, nasıl ibadet etmeli, nasıl dua etmeli?

Aşure günü, Hicri takvimde 10. Muharrem'de idrak ediliyor. Yani bu sene 20 Eylül perşembe günü itibariyle Aşure günü kutlanacak. Peki Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı içerisinde olan Aşure günü ibadeti nasıl yapılmalı? Hz. Muhammed'in Muharrem ayına dair hadisleri nelerdir? Muharrem ayının onuncu gününde kutlanacak olan bu özel gün için kısa bir süre kaldı. Müslümanlar için anlamı büyük önem kazanan günlerin başında gelen Aşure günü oruç tutulur mu? İşte Aşure günü kılınacak namazlara ve tüm merak edilen ibadetler...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Her sene gelenek haline gelen Aşure, bu senede Muharrem ayında evlerde tencereleri kaynatacak. Aşure günü, Muharrem ayının 10. gününe idrak ediliyor. Muharrem ayının 10. günü yani Aşure günü bu yıl 20 Eylül 2018 Perşembe günü.

AŞURE NEDEN DAĞITILIR?

Aşure bir bereket simgesidir. Aşure dağıtma geleneğinde amaç öncelikle sevabı paylaşmaktır. Çünkü Aşure Müslüman ailemi için kutsal bir tatlı olması nedeniyle dualarla ve Muharrem ayında yapılır. Evinde aşure yapan kadınlar aldıkları sevabı komşuları, yakın çevresi ve tanıdıklarıyla paylaşır. Aşure ne kadar çok kişiye pay edilirse o kadar sevap kazanılır Aşure bir yemek olarak bilinir Muharrem ayında yapılan ve komşulara dağıtılan bir tür tatlı yemektir aslında bu bir ibadet değildir ama ikram olarak dağıtılması bereket getirmesi açısından önemlidir.

AŞURE GÜNÜ HANGİ NAMAZLAR KILINIR?

Bu aşure namaz'ı akşam ile yatsı arasında kılınabileceği gibi, bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsı namazından sonrada kılınabilmektedir..

Namaza şöyle niyet edilir:

"Niyet eyledim Ya Rabbi, senin rıza-i şerifin için namaza. Herhangi bir komşumuz ve din kardeşimin ya da herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş (ise) bu hakkın ödenmesi için

Allah-u Ekber !

Birinci Rekatta

1 Fatiha suresi, 1 Ayetel Kürsi, 11 İhlas-ı Şerif

İkinci Rekatta

1 Fatiha suresi, 10 İhlas-ı Şerif

Üçüncü Rekatta

1 Fatiha suresi , 1 El-Hakimut'tekasur, 11 İhlas-ı Şerif

Dördüncü Rekatta

1 Fatiha suresi, 10 İhlas-ı Şerif

Beşinci Rekatta

1 Fatiha suresi, 3 Kafirun suresi 11 İhlas-ı Şerif

Altıncı Rekatta

1 Fatiha suresi, 10 İhlas-ı Şerif okunur ve namazdan sonra dua edilir..

ÖĞLE VE İKİNDİ ARASI 4 REKATLIK NAMAZ

Aşure gününde öğlen ile ikindi arasında 4 rekatlik bir namaz daha kılınır. Bu namazın da her rekatinde 1 Fatiha ve 50 İhlas suresi okunur.

"Namazdan sonra 70 adet istiğfar-ı şerif, 70 adet salavat-ı şerife ve 70 defa "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym" okunur. Hz. Muhammed'in ümmedi ve kendisi için dua edilir."

AŞURE ORUCU NASIL TUTULUR?

Aşure günü yani Muharrem ayının 10.günü oruç tutmak hanefilere göre vacip, şafiilere göre ise müekked sünnetir. Bu günde oruç tutacak olanların Yahudilere muhalefet olması içinde alimler muharrem ayının 9. ve 10. günü; 10. ve 11.günü veya 9., 10. ve 11. günleri oruç tutulmalı demiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Muharrem ayında tutulan oruç ise Ramazan ayından sonra en çok önem verdiği ay ve oruçtur.

