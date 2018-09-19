Aşure nasıl yapılır? En güzel Aşure tarifi ve malzemeleri |Aşure yapmanın püf noktaları nelerdir?

Muharren ayı yaklaşırken aşure hazırlıkları hızla başladı. Aşure nasıl yapılır? Bir çok vatandaş tarafından hızla aranmaya başlandı. Aşure nasıl yapılır? Aşure tarifi ve malzemeleri |Aşure yapmanın püf noktaları nelerdir? Gelenek haline gelen aşure ile ilgili tüm detsyları haberimizde sizler için topladık...

Muharrem ayının onuncu günü Aşûre günüdür. Muharrem ayı, Kur'an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Muharremin birinci günü oruç tutmak, o senenin tamamını oruç tutmak gibi faziletlidir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur.

Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşûre gecesidir. Allahü teâlâ, birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir. Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yakub'un oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuşması, Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması, Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi, Hazret-i İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşûre günü oldu.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Aşûre günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç bir şey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, aşûre günü yardı. Yine Aşûre günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.) [Taberani]

AŞURE MALZEMELERİ

500g aşurelik buğday (3 su bardağı)

Yarım çay bardağı pirinç

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

200 g kuru kayısı

200 g kuru üzüm

1 su bardağı fındık

3 lt su

2 su bardağı süt

4 su bardağı toz şeker

çeyrek çay kaşığı tuz

çeyrek çay kaşığı karabiber

yarım çay bardağı karanfil suyu (1 tatlı kaşığı karanfili kaynatın)

Süslemek için;

25 g fındık

25 g kuş üzümü

100 g ceviz

1 adet nar

Tarçın

YAPILIŞI;

Nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın.

Aşurelik buğdayı yıkadıktan sonra tencereye koyup üzerine kaynar su döküp 10 dakika kaynatın. Çıkan buğday suyunu süzün. Aynı işlemi bir kez daha yapın ve suyunu yine süzün. Daha sonra kaynar su ekleyerek buğdayı 50 dakika kadar kaynatın. (İsterseniz akşamdan buğdayı iki kez kaynatıp suyunu süzerek daha sonra sıcak suda sabaha kadar da bekletebilirsiniz. Akşamdan ıslatırsanız 15 dakika kaynatmak yeterli olur.)

Yumuşayan buğdaya pişmiş nohutu, fasulyeyi, doğranmış kayısıyı, kuru üzümü, yıkanmış pirinci ekleyerek 15 dakika kaynatın.

Sıcak süt, şeker, tuz, karabiber, fındık, karanfil suyu ekleyerek 15 dakika daha kaynatın.

Aşureyi cam kâselere bölüştürün.

Aşure kâselerde soğumaya başlayınca, üzerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar taneleri ile süsleyebilirsiniz.

Aşure pişirirken toplamda 3 litre kadar su kullanın. Yanınızda sürekli kaynar su bulundurun, gerektiğinde ilave edebilmek için önemli. Aşurenin kıvamına göre su ekleyebilirsiniz.

Şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.