Asya Film Festivalinden Ayla’ya ödül

Los Angeles'ta geleneksel olarak her yıl düzenlenen Uluslararası Asya Film Festivali'nin açılışında sinemaseverlerle buluşan Ayla filmi, tüm salondakilerini ağlatmıştı. Türkiye’nin yabancı film dalında Oscar’a aday olan Ayla, daha önce ilk ödülünü Güney Afrika’dan almıştı. Adım adım Oscar’a doğru ilerleyen Ayla filmi, 27 Ekim Cuma günü Türkiye sinemalarında da gösterime girdi ve ilk üç günde 312 bin seyirci ile büyük başarı elde etti.

Amerika’da ilk galası Hollywood Türk Festivalinde yapılan Ayla filmi Can Ulgay imzası taşıyor. Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun yaptığı filmde; Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu, Sinem Uslu, Taner Birsel, Erkan Petekkaya, Murat Yıldırım, Ali Atay, Altan Erkekli, Damla Sözmez ‘in yanı sıra ve küçük oyuncu Kim Seol gibi dev bir oyuncu kadrosu rol alıyor.