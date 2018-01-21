Asya Karması, Avrupa Karması’nı mağlup etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi All-Star organizasyonları Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşti. Etkinliklerde yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları düzenlendi. Basketbolseverler, salonu tamamen doldururken, Murat Boz da seyircilere konser verdi. Avrupa şampiyonu jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı da gösteri yaptı.

YETENEK YARIŞMASINI YİĞİT ARSLAN KAZANDI

All-Star ilk olarak yetenek yarışmasıyla başladı. Etkinlikte Erkin Şenel (Banvit), Ege Ara (Galatasaray Odeabank), Yiğit Arslan (TOFAŞ), Moustapha Fall (Sakarya BŞB.), Emircan Koşut (Darüşşafaka) ve Can Uğur Öğüt (Gaziantep Basketbol) yarıştı. Yetenek yarışmasını finalde Erkin Şenel’i geçen Yiğit Arslan kazandı. Yiğit geçtiğimiz sezondaki All-Star yetenek yarışmasını da kazanmıştı.

3 SAYININ KRALI BRADY HESLİP

Günün ikinci etkinliği ise 3 sayılık sayı yarışması oldu. Burada Scott Wood (Pınar Karşıyaka), William Baron (Eskişehir Basket), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Doğuş), Brady Heslip (Trabzonspor), Ryan Toolson (İstanbul BBSK) ve Sertaş Şanlı (Beşiktaş Sompo Japan yarıştı. Scott Wood ile Brady Heslip’in finalinde kazanan Heslip oldu.

SMAÇ ŞAMPİYONU ONURALP BİTİM

Her sene merakla beklenen smaç yarışmasında ise Adonis Thomas (Banvit), Richard Solomon (Muratbey Uşak), Obekpa (Trabzonspor), Josh Adams (Beşiktaş Sompo Japan), Erkan Yılmaz (Yeşilgiresun Belediye) ve Onuralp Bitim (Anadolu Efes) mücadele etti. Finale jüriden en yüksek puanı alan Josh Adams ve Onuralp Bitim kaldı. Yapılan güzel smaçlarının ardından şampiyonun adı Onuralp oldu.

ASYA, AVRUPA’YI 151-142’LİK SKORLA YENDİ

Yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaların ardından Avrupa ve Asya karmalarını karşı karşıya getiren All-Star maçı gerçekleşti. Avrupa Karması’nın Başantrenörü David Blatt (Darüşşafaka) olurken, Asya Karması’nın Başantrenörü ise Josep Maria Berrocal (Eskişehir Basket) yaptı.

Avrupa Karması’nda Errick McCollum (Anadolu Efes), Scottie Wilbekin (Darüşşafaka), DJ Stawberry (Beşiktaş Sompo Japan), Sertaç Şanlı (Beşiktaş Sompo Japan), Kartaş Özmızrak (Darüşşafaka), Kenan Sipahi (Beşiktaş Sompo Japan), Erving Walker (Demir İnşaat Büyükçekmece), Göksenin Köksal (Galatasaray Odeabank), Ege Arar (Galatasaray Odeabank), Ivan Buva (İstanbul BBSK) ve JaJuan Johnson (Darüşşfaka) yer aldı.

Asya Karması’nda ise Barış Ermiş (TOFAŞ), Wanamaker (Fenerbahçe Doğuş), Luigi Datome (Fenerbahçe Doğuş), Samuel Meija (TOFAŞ), Gasper Vidmar (Banvit), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Doğuş), Buğrahan Tuncer (Eskişehir Basket), Tolga Geçim (Banvit), Metecan Birsen (Sakarya BŞB), Jefrey Curtis (Eskişehir Basket), Moustapha Fall (Sakarya BŞB.) ve Obekpa (Trabzonspor) mücadele etti.

İlk periyodu Avrupa Karması 37-32 önde kaparken, devre 70-70 eşitlikle devam etti. Üçüncü periyot Avrupa Karması’nın 118-108’lik üstünlüğü sona ererken, müsabakayı ise Asya Karması 151-142 skorla kazandı. Karşılaşmanın Avrupa Karması’ndan en skoreri 30 sayı atan Erving Walker, Asya Karması’nda ise Jeffrey Curtis 26 sayı ile mücadele etti.

Karşılaşmanın MVP’si (En değerli oyuncusu) da 22 sayı, 14 asist ve 6 ribaund ile oynayan Asya Karması’dan Barış Ermiş seçildi.

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar