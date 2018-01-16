Asya kökenli Belçika güzeli ırkçıların hedefi oldu

Geçtiğimiz hafta sonu Belçika’da düzenlenen geleneksel güzellik yarışmasında birinci seçilen Asya kökenli Angelina Flor Pua, sosyal ağlarda, adeta ırkçı Belçikalıların hedefi oldu. Belçika güzellik yarışmasını ilk defa bir Asya kökenlinin kazanmış olması ırkçıları kızdırmış olmalı ki, Angelina Flor Pua seçildiği ilk dakikalardan itibaren, özellikle sosyal platformlarda aşırı ırkçı sözlere ve saldırılara maruz kaldı.

Aşırı ırkçı sözlerin yanı sıra hakaret içeren sözlere bile maruz kalan Filipin asıllı Angelina Flor Pua, sosyal paylaşım sitesinde kendisi hakkında yapılan ırkçı sataşmalara atıfta bulunarak, “Belçika güzeli seçilen ilk Asya kökenli olduğum için kendimden gurur duyuyorum. Benim hakkımda çok kötü şeylerin söylendiğini biliyorum ancak bu benim işimi yapmama ve hayallerimi gerçekleştirmeme engel olamaz. Bu tür sataşmaların çok sayıda insanı yaraladığının da farkındayım” diyerek yayınladığı mesajda duygularını ifade etti.

Belçika doğumlu Angelina Flor Pua, yayınladığı mesaj sonrası binlerce kişiden destek mesajı görürken, çok sayıda siyasetçiden de destek geldi.

Flaman Kültür Bakanı Sven Gatz, Anvers Belediye Başkanı Bart De Wever ve Brüksel bölge Bakanı Bianca Debaets’ın yanı sıra Türkiye karşıt çıkışlarıyla tanınan Devlet Bakanı Zühal Demir’den de destek geldi.

“Filipin kökenli birinin Belçika güzeli seçilmesi, iyi bir haber. Flaman bölgesinin açık bir toplum olduğunu ispatlıyor” şeklinde bir mesaj yayınlayan Zühal Demir, Flaman radyosuna yaptığı açıklamada, Asya kökenli Belçika güzelinin ırkçılık yapanlara karşı suç duyurusunda bulunabileceğini ancak bunun şu durumda bunun iyi bir fikir olmadığını ifade etti.

Cafer Yıldırımer

