At arabalı hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı

Osmangazi’ye bağlı Fatih Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir firmanın hafta sonu kapalı olmasını fırsat bilen hırsızlar, at arabasıyla deponun önüne geldi. Bir hırsız kapıyı kırarak içeri girerken, arkadaşı ise at arabasını düzeltmekle uğraştı. 2 dakika içinde depoya girip çıkan hırsızlar, 10 bin liralık malı at arabasına yükleyerek hızla uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sabah işe gelen personel, soygun yapıldığını fark ederek polisi aradı. Polis ekipleri, içeri giren hırsızların el fenerini düşürdüğünü tespit etti. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler hırsızları arıyor.

İş yeri çalışanları, “Sabah geldiğimizde kapıların açık ve malzemelerin yere saçılmış olduğunu gördük. Güvenlik kamerası kayıtlarına baktık. Kayıtlarda at arabasıyla iki kişinin sabaha karşı 06.00 sularında geldiğini gördük. 10 bin lira civarı malzeme çalmışlar” dedi.