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At arabası ekip otosuna çarptı

Bursa’da at arabasıyla polisten kaçan şüpheli ekip otosuna çarptı. Yaralı atı bırakıp, yaklaşık 500 metre kovalamacının ardından yakalanan şüphelinin arandığı ortaya çıktı.

At arabası ekip otosuna çarptı

04 Ağustos 2017 13:18

Edinilen bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine atlı bir kişiyi Merinos Stadyumu civarında durdurmak istedi. Şahsın kaçması üzerine polis ile arasında kovalamaca yaşandı. Merinos Kavşağı’nda polis otosu atın önüne geçti. Bu sırada atı durdurmayan şahıs, polis otosuna çarptı. Daha sonra at arabasının üzerinden inen şahıs kaçmaya başladı. Yaya olarak yaklaşık 500 metre kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. İsminin K.T. olduğu öğrenilen şüphelinin aranmasının olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan polis aracının arka camı kırıldı. Polis otosuna çarpan atın ise yüzünde, ve ayaklarında yaralar oluştu. Bir süre Merinos Kavşağı’nda bekletilen at, gözaltına alınan şüphelinin babasına teslim edildi. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı. 

Ahmet Faruk Çabuk - Mesut Alan

Etiketler: at arabası, bursa, Ekip otosu


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