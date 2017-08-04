At arabası ekip otosuna çarptı

Edinilen bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine atlı bir kişiyi Merinos Stadyumu civarında durdurmak istedi. Şahsın kaçması üzerine polis ile arasında kovalamaca yaşandı. Merinos Kavşağı’nda polis otosu atın önüne geçti. Bu sırada atı durdurmayan şahıs, polis otosuna çarptı. Daha sonra at arabasının üzerinden inen şahıs kaçmaya başladı. Yaya olarak yaklaşık 500 metre kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. İsminin K.T. olduğu öğrenilen şüphelinin aranmasının olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan polis aracının arka camı kırıldı. Polis otosuna çarpan atın ise yüzünde, ve ayaklarında yaralar oluştu. Bir süre Merinos Kavşağı’nda bekletilen at, gözaltına alınan şüphelinin babasına teslim edildi. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

Ahmet Faruk Çabuk - Mesut Alan