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At çiftliği alev alev yandı, işyeri sahibi gözyaşlarına boğuldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yapım aşamasında olan at çiftliğine ait dinlenme yeri alev alev yandı. İş yeri sahibi yangını gözleryaşları içerisinde izlerken, yangının kundaklama sonucu çıkma ihtimali üzerinde duruluyor.

At çiftliği alev alev yandı, işyeri sahibi gözyaşlarına boğuldu

18 Ocak 2017 00:53
At çiftliği alev alev yandı, işyeri sahibi gözyaşlarına boğuldu - Tıkla İzle

Yangın, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Balı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bülent Çırpan’a ait at çiftliğinde ki iki katlı dinlenme yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 5 arazöz ve çok sayıda itfaiye personeli ile müdahale ederken, vatandaşlarda yangın söndürme çalışmalarına yardım etti. Yangın 1 saat süren çalışma sonunda söndürülürken, iş yeri ise tamamen yandı. Yangın sırasında çiftlikteki atların dinlenme yerinden uzakta olması ve yangının çevredeki evler ile ormana sıçramadan söndürülmesi büyük bir faciayı önledi.

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş yangın yerine gelerek incelmelerde bulundu. Söndürme çalışmaları sonrası gazetecilere bilgi veren Ateş, “Ereğli İtfaiyesi olarak 5 araç Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün araç takviyesi ile birlikte geldik. Şu anda çiftlik tamamen ahşap. söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Kontrolümüz altında. Çevreye sirayet yok. Söndürmenin sonunda çıkış sebebini araştıracağız. At çiftliğinin hemen yanında. Ancak atlar burada bulunmuyor. At binmeye gelen kişilerin oturdukları çay içtikleri boş alan" dedi.

Mahalle sakinleri yangını korkulu gözlerle izlerken, iş yerinin sahibi Bülent Çırpan’ın eşi Sevtap Çırpan ise gözyaşlarına boğuldu. Çırpan’ı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Aynı kişiye ait ikinci iş yeri yangını
Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Balı Mahallesi’nde Bülent Çırpan’a ait kahvaltı yeri de 25 Temmuz 2015 tarihinde tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti. 2 yıl aradan sonra aynı kişiye ait iş yerinin yine tamamen yanması kundaklama ihtimalini akla getirdi. Çırpan ailesi de yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceğinden şüphelendikleri öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken polis yangınla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. 

Vedat Kılıç


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