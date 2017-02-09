ATA AÖF güz dönemi sınavlarının ardından sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları son günlerde sıkça aratılıyor. ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ATA AÖF sınav sonuçlarının sınavın ardından 20 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. 28 29 Ocak tarihlerinde yapılan ATA AÖF sınavlarına yaklaşık 170 bine yakın öğrenci katıldı. Sınavın ardından bütünlemeye kalan öğrencilerin sınav merkezi değişiklikleri için 7 Şubat’a kadar http://obs.atauni.edu.tr/ adresine girerek yapması gerekiyordu.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF güz dönemi sınavları 28 29 Ocak tarihleri arasında yapıldı. ATA AÖF final sınavlarının açıklanmasının ardından başarılı olunamayan dersler için bütünleme sınavı yapılacak. Güz dönemi bütünleme sınavları 4 5 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

ATA AÖF SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

ATA AÖF sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Peki ATA AÖF sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılacak? Sınav sorularına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler Öğrenim Yönetim Sisteminde yer alan soru itirazı bölümüne tıklayarak yapabilirler.