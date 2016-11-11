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'Ata tohumlar' ücretsiz dağıtılacak

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan Şile Tohum Takas Şenliği başlıyor. Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nin de katılacağı şenlikte, yıllardır koruma altında olan “yerli tohumlar” takas edilecek.


11 Kasım 2016 14:42

Şile Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan Tohum Takas Şenliği, 13 Kasım Pazar günü saat 10.00’da Şile Yeryüzü Pazarı’nda başlıyor. Tüm Türkiye’den aktif katılımın olacağı ve “ata tohumların” takas edileceği şenlikte doğal tohumların korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi amaçlanıyor.

70 yıllık domates tohumu takasta
Yerel tohumların devamlılığı sağlamak ve önemini vurgulamak için Şile Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Slow Food Şile Palamut Birliği, İlçe Tarım Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin desteğiyle gerçekleştirilecek olan Şile Tohum Takas Şenliği’nde; tohum ekme atölyesi, ekşi mayalı ekmek yapımı atölyesi, şifalı bitkiler çayı demleme atölyesi, narlı ekmek ve narlı içecek atölyesi, müzik dinletileri ve çocuklar için puzzle atölyesi yer alacak. Organik ve doğal ürünlerin sergi ve satışının yapılacağı şenlikte yerli ve doğal tohumlar “ücretsiz” takas edilecek. Takas edilecek tohumlar arasında Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nden getirilecek 70 yıllık domates tohumu da yer alacak.
Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nin, tıbbi çay demleme atölyesi ile katılacağı Tohum Takas Şenliği’nde, doğal tohumların korunması, çoğaltılması ve ata tohumlarla ilgili farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.
 


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