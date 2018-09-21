ATAK helikopterlerinden harmandalı şovu

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 2'inci gününde de nefes kesen gösterilerle devam ediyor. İstanbul 3. Havalimanı Yerleşkesinde düzenlenen TEKNOFEST'te dün yaptıkları harmandalı gösterisiyle mest eden ATAK helikopterleri bugün de gökyüzünde şov yaptı. Vatandaşlar tarafından çok beğenilen ve dakikalarca alkışlanan ATAK helikopterleri, yeniden harmandalı gösterisiyle gökyüzünde yerini aldı. ATAK helikopterlerinin harmandalı oyunu vatandaşların beğenisini topladı.

Emrah Kuş - İsmail Coşkun