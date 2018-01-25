ATAK’lar 'Cirit'le hainleri avlıyor

TSK’nın Afrin'deki düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı’nda 5’inci gün geride kalırken, İdlib'den Afrin’e doğru yeni bir cephe açıldı. Böylece Afrin tüm yönlerden kıskaca alınmış oldu. Bu arada Şeyh Horoz bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı amacıyla gece saatlerinde sızma girişiminde bulunan PKK/PYD/YPG mensupları ile çatışma çıktığı belirtildi. Çatışmada 8 PKK-YPG'li teröristin öldürüldüğü duyuruldu. Nusaybin'deki Faruk Gezen Hudut Karakolu'na, Suriye tarafından PYD/PKK mensuplarınca açılan taciz ateşine misliyle karşılık verilmesi sonucu 3 terörist öldürüldü. Harekât kapsamında bugüne kadar öldürülen teröristlerin sayısı 300’e yaklaştı. Harekâtın ilk bölümünde yakalanan 10 teröristin de Hatay'da gözaltında tutulduğunu öğrenildi.

MÜHİMMATLARI AZALDI

İstihbarat kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Afrin çevresindeki köylerde teröristler mühimmat sıkıntısı yaşıyor. Bölücü örgütün mühimmatı ambulanslarla aktarmaya çalıştığı ifade edildi. Öte yandan operasyonda T-129 ATAK helikopterleri de kullanılmaya başlandı. Teröristlerin bulunduğu alanları vuran ATAK’ların harekât sırasında "Cirit" lazer güdümlü füzelerini kullandığı bildirildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 214 hedefin vurularak etkisiz hale getirildiği, 15 noktanın da örgütten alındığı ifade edildi. Azez’de ikinci cephe hattının açılmasıyla çatışmalar bu bölgede yoğunlaştı. Hainlerin mevzileri, menfezleri, tünelleri, gözetleme kulelerinin bulunduğu Burseya Dağı'nın büyük kesimi de terör örgütünden alındı. Güvenlik birimleri, bölgede bulunan kulelerde PKK’lıların bulunduğunu ve arazinin mayınlı olduğu bilgisini verirken kısa bir zamanda örgütün elinde olan yerlerin tamamen ele geçirileceğini aktardı.

10,5 KM İÇERİLERE GİRİLDİ

İlerleyişin hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü aktaran güvenlik birimleri, hava şartlarından dolayı yavaşlayacağı düşünülen harekâtın beklenenden daha hızlı bir şekilde ilerlediğini ifade etti. Harekâtın beşinci gününde TSK ve TSK destekli ÖSO birliklerinin yer yer 10,5 kilometre içeriye girdiği aktarıldı. Halihazırda hareket kapsamında 3 askerimiz şehit olurken 3 de yaralımız olduğu ifade ediliyor. 2 askerin dün Afrin kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada yaralandığı öğrenildi. Yaralı askerler önce Gülbaba Köyü Sınır Tahliye Noktası'na ardından da ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

BİR SİZ EKSİKTİNİZ!

PYD saflarındaki teröristler arasında İngiliz, ABD'li, Alman uyruklu teröristler de bulunuyor. Reuters’ın haberine göre Çin doğumlu İngiliz vatandaşı Huang Lei'nin komutasındaki bir grup teröristin, Afrin'e gitmek üzere yola çıktığı bilgisi yer aldı. İçlerinde ABD'li ve İngilizlerin de olduğu değerlendirilen teröristler, yükledikleri videoda Afrin'de savaşacaklarını söylüyor.

287 terörist öldürüldü

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında PKK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 47 hedefin, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 27 uçakla imha edildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin güvenliğini sağlamak maksadıyla Suriye'nin Afrin bölgesine başlatılan harekâtın dünkü safhasında, terörist hedeflerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısının en az 287 olduğu belirtilen açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı şekilde devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, önceki gün şehit olan 2 kahraman askerin naaşlarına, bölgede çatışmaların devam etmesi ve hava şartlarının uygun olmaması sebebiyle ulaşılamadığı da belirtildi.

Türkiye Gazetesi